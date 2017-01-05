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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Ексгумація Олександра Олеся: сім’я Михайлишина не знала про могилу поета

14:23, сьогодні 11694 Читать новость на русском
Могила Олександра Олеся
Могила Олександра Олеся / DW

Сім’я Володимира Михайлишина, якого поховали на місці українського письменника Олександра Олеся та його дружини Віри Кандиби, не була поінформована про те, що могила, за яку той сплачував, належала відомому українцю.

Про це у розмові з "Радіо Свобода" розповів онук Михайлишина Марко Діан, який проживає у Швейцарії.

То було так, що дідо собі купив могилу, він помер і ми його поховали до тої могили, яку він собі купив. А що там хтось лежав, то нам не було відомо. Що там лежав пан Кандиба (Олександр Олесь), ми не знали,
– сказав Діан.

Про те, чиї саме останки були у могилі, як запевняє онук Михайлишина, його батьки дізналися лише напередодні та вирішили, що вже запізно скасовувати церемонію поховання.

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Тільки-но ми тоді довідалися, то ми вже, властиво, нічого змінити не могли. Батько так вирішив,
– зазначив Діан.

Нагадаємо, 3 січня у Чехії спалахнув скандал щодо могили українського письменника Олександра Олеся, тіло якого вирішили примусово ексгумувати.

У зв'язку з цим Президент України Петро Порошенко доручив МЗС України терміново втрутитися в ситуацію. Відтак, після втручання українських дипломатів останки Олександра Олеся та його дружини було переміщено до депозитарію кладовища.

Теги: Україна Перепоховання Олександра Олеся Чехія Література
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