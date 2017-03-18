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Екс-керівника "Роскосмосу" знайшли мертвим у СІЗО, – ЗМІ

12:29, сьогодні 846 Читать новость на русском
Топ-менеджер
Топ-менеджер "Роскосмосу" Володимир Євдокімов / ТАСС

Підозрюваний у шахрайстві колишній топ-менеджер "Роскосмосу" Володимир Євдокімов помер від колотих ран.

Про це повідомляє "ТАСС" з посиланням на дані правоохоронців.

Його тіло виявили у камері московського СІЗО №5. На тілі Євдокімова виявлені два колотих поранення у районі грудей.

"Тіло Євдокимова було виявлено у камері. Причини його смерті встановлюються. Не виключено, що він наклав на себе руки", – йдеться у повідомленні.

Представник управління Слідчого комітету РФ Юлія Іванова підтвердила, що у СІЗО знайшли мертвим чоловіка 1965 року народження, але імені його не назвала. За даним фактом розпочато перевірку.

Нагадаємо, виконавчий директор з контролю якості та надійності держкорпорації "Роскосмос" Володимир Євдокімов утримувався під вартою за звинуваченням у шахрайстві.

Теги: Жертви Новини Росії СІЗО Кримінал Москва
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