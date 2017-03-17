Екс-керівника "Укрспецекспорту" арештували у Лондоні, – ГПУ

Генпрокуратура України спільно з колегами з Великобританії взяли у Лондоні під арешт екс-керівника "Укрспецекспорту" Сергія Бондарчука.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

"В результаті злагодженої взаємодії Генпрокуратури з британськими колегами 15 березня в рамках екстрадиційного процесу в Лондоні був взятий під арешт ще один "герой" України – екс-керівник "Укрспецекспорту" Сергій Бондарчук", – зазначив він.

За словами Луценка, рішення у справі про видачу Сергія Бондарчука має винести Королівський суд. Дата судового засідання має бути оголошена вже 24 березня.

Генпрокуратура озброїла британських партнерів переконливими аргументами для забезпечення видачі правопорушника. Лондон перестає бути "тихою гаванню" для високопоставлених втікачів,

– підкреслив генпрокурор.

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Нагадаємо, 21 січня 2015 року Головна військова прокуратура ГПУ оголосила про підозру Сергію Бондарчуку, який заволодів коштами держконцерну "Укрспецекспорт" у розмірі 7,428 мільйонів доларів. 15 червня 2015 року Інтерпол оголосив його у міжнародний розшук.