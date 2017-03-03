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Екс-керівнику ДУСі повідомили про підозру: вдома знайшли золото і мільйон євро

15:29, сьогодні 1144 Читать новость на русском
Тарасюк очолював ДУСю ще за Ющенка
Тарасюк очолював ДУСю ще за Ющенка / Фото із відкритих джерел

Колишньому керівнику Державного управління справами Ігорю Тарасюку повідомили про підозру у справі про заволодіння "Межигір’ям".

Про це у своєму Facebook повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

Він зазначив, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями ГПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента Януковича та його "Сім’ї".

Зокрема, йдеться про створення і діяльність злочинної організації та заволодіння державним майном – комплексом відпочинку "Пуща-Водиця" урочища "Межигір’я", загальною вартістю 540 мільйонів гривень.

2 березня у цій справі було повідомлено про підозру екс-керівнику Державного управління справами Ігорю Тарасюку.

Під час обшуків в його помешканні виявили документи, мільйон євро, золото та інші речі, які, за словами Луценка, мають значення для слідства.

Промовисте фото двох пачок банкнот номіналом по 500 євро генпрокурор опублікував у Facebook.

Сьогодні Тарасюку мають обрати запобіжний захід.

Читайте також: Луценко розлютився через закриття справи проти Юри Єнакієвського

Теги: Україна гроші Розслідування Юрій Луценко ГПУ Межигір'я
Джерело: 24 Канал
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