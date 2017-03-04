Екс-комбат "Донбасу" різко засудив візит Савченко в "ДНР"

Спроби нардепа Надії Савченко і Володимира Рубана нібито допомогти визволити з полону бойовиків українців не дають жодного результату і є провокацією.
Таку думку висловив колишній командир підрозділу батальйону "Донбас" Дмитро Куліш у інтерв’ю "Радіо "Свобода".
"Я вважаю провокацією зайти у тюрму, і де немає живої душі, яка тебе підтримує, крім твоїх побратимів, які сидять по сусідніх камерах, сказати їм: "Слава Україні!". Я можу сказати: "Придуркам слава!" Це мається на увазі до самої Наді.
Він додав, що не розуміє, навіщо Надія Савченко їздить до терористів, адже користі з того ніякої нема. Окрім того, що родичі побачать на відео своїх рідних.
Якщо їхати, то їдь (Куліш про Савченко, – "24") вже у Кремль, скажи Путіну: "Слава Україні!",
– обурився екс-комбат "Донбасу".
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Зазначимо, Дмитро Куліш провів у полоні бойовиків 9 місяців.
Нагадаємо, 24 лютого нардеп Надія Савченко поїхала у так звану "ДНР", де відвідала колонії, в яких утримують українських полонених.