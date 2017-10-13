Екскурсія львівським СІЗО: виключно холодний душ, жіночий корпус та півсотні довічно ув'язнених

Після кількагодинної інспекції, експерти доходять спільного висновку: умови в СІЗО не з найгірших, та адміністрації ще є над чим працювати.

Перший пункт у перевірці – камери для малолітніх ув'язнених. Їх у львівському слідчому ізоляторі 8. Коли йти далі, до загальних камер – з'являються й перші порушення.

В одній задушливій кімнатці повно людей, а вода, хоч і цілодобово, але тільки холодна. Лазня ж – тільки 1 раз на тиждень.

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Жіночий корпус, натомість, у дещо кращому стані: у камері не більше 4 людей. Загалом у львівському СІЗО перебуває 790 осіб. Серед них – 21 жінка та 31 ув'язнений з довічним терміном.