Екс-міністр пояснив, чим загрожує українцям обмеження розрахунків готівкою

Обмеження Нацбанком України готівкових розрахунків – крок у правильному напрямку. Європейські країни, як відомо, йдуть саме цим шляхом. НБУ таким чином сподівається підтримати банківську систему України. Проте це рішення може мати й негативні наслідки.

Про це у своєму матеріалі на "Уніан" пише колишній міністр економіки України та заслужений економіст Віктор Суслов.

Однією з проблем, на думку експерта, є те, що не скрізь в Україні легко користуватися системою безготівкових розрахунків. Крім великих міст з розвиненою банківською інфраструктурою, є населені пункти, де немає банків та інтернету.

Друга перешкода полягає в тому, що, на жаль, наша банківська система останнім часом не завжди успішно проводила безготівкові розрахунки. Далеко не скрізь є платіжні термінали банків. Часті випадки відмови в прийомі платежів банківськими картами в торговельній мережі та на підприємствах громадського харчування,

– пояснює Суслов.

Він зазначив, що обмеження безготівкових розрахунків робиться на користь комерційних банків, оскільки безкоштовних безготівкових переказів та платежів не буває (крім розрахунків банківськими картами в торговельній мережі).

Так, коли ви проводите безготівковий платіж у відділенні банку, ви платите іноді 1%, а іноді і 3% від суми платежу. Коли ви користуєтеся інтернет-банкінгом і проводите безготівкові платежі, банк з вас також стягує комісійні. Тому банки, звичайно ж, виграють від прийнятого НБУ рішення. А громадяни за проведення розрахунків повинні будуть платити більше,

– зазначив економіст.

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Він також вказав на те, що Нацбанку не можна забувати про два своїх обов'язки. По-перше, налагодити можливість безготівкових розрахунків і платежів на всій території України, в тому числі, в сільській місцевості. По-друге, забезпечити безперебійну роботу платіжних систем.

Крім того, якщо вже зважилися на такі кроки, варто було б звести до мінімуму або навіть до нуля комісійні з громадян за проведення безготівкових платежів,

– наголосив екс-міністр.

Нагадаємо, Національний банк України вирішив заборонити фізичним особам здійснювати фінансові операції готівкою, які перевищують суму 50 тисяч гривень.