Експерт доступно пояснив, чому Савченко виключили з ПАРЄ

Те, що нардепа Надію Савченко виключили з української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європа, є абсолютно логічним кроком.

Таку думку висловив науковий директор Фонду Демократичні ініціатив, політолог Олексій Гарань.

"Виключення льотчиці української з делегації в ПАРЄ – абсолютно логічний крок. Його провели з урахуванням, м'яко кажучи, неоднозначності її дій і заяв", – написав експерт у своїй колонці для видання "Новое время".

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Як пояснив Гарань, це було зроблено шляхом своєрідної ротації членів української делегації.

Формальним обґрунтуванням слугувало відновлення квот на представництво в делегації і те, що Савченко включили до складу українського представництва для прискорення процесу її звільнення з російського полону,

– зазначив він.

Сама Савченко спокійно сприйняла таку новину, сказавши, що для неї це не має принципового значення.

"Виходячи з цього, на міжнародний імідж України її виключення з делегації в ПАРЄ, на мій погляд, ніяк не вплине", – припустив експерт.

Нагадаємо, 22 грудня Верховна Рада проголосувала за виключення народного депутата Надії Савченко зі складу делегації України в Парламентській Асамблеї Ради Європи. За таке рішення проголосували 237 нардепів. Сама депутат сказала, що роботи їй і без цього вистачить.