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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Експерт назвав дві головні причини відставки Балчуна

17:23, сьогодні 342 Читать новость на русском
Войцех Балчун
Войцех Балчун / Фото з відкритих джерел

Войцех Балчун не почав оновлення рухомого складу "Укрзалізниці" та не спромігся розробити стратегію реформування підприємства.

Такі основні причини відставки польського реформатора назвав директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк.

За його словами, 5 червня збіг перший рік контракту Войцеха Балчуна на посаді керівника "Укрзалізниці". Уряд мав вирішити, чи продовжувати з ним угоду на основі річного звіту, однак Балчун його не підготував.

Експерт наголосив, що відсутність звіту стала лише формальною підставою, аби Балчун залишив посаду. Ще раніше в експертному середовищі розуміли, що іноземець довго в "Укрзалізниці" не затримається.

Читайте також: Відставка Балчуна: експерти оцінили роботу польського рокера на "Укрзалізниці"

За рік керівництва у Балчун не просунувся по двох найважливіших справах в "Укрзалізниці".

По-перше, поляк не зробив нічого, аби почати довгий шлях оновлення вантажних і пасажирських вагонів. На цьому наполягали, як пасажири, так і вантажовідправники, які є основними клієнтами Укрзалізниці. Хоч кошти у компанії на це відкладені.

По-друге, Балчун не виконав обіцянку розробити зрозумілу стратегію розвитку підприємства – яким чином "Укрзалізниці" має перетворюватися на сучасну перевізну компанію. Нині "Укрзалізниця" може похвалитися лише чернеткою стратегії, яку розробила команда Балчуна.

Сам Балчун, хоч і називає керівництво "Укрзалізницею" найскладнішим викликом у своїй кар’єрі, але звітує про певні досягнення. На його думку, за час його керівництва в "Укрзалізниці" відбулось значне покращення фінансового стану.

Детальніше про причини відставки Войцеха Балчуна читайте у матеріалі: "Гастролі завершено": за що прибрали Войцеха Балчуна з "Укрзалізниці"

Теги: Новини України Новини політики Укрзалізниця Войцех Балчун
Джерело: 24 Канал
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