Експерт назвав проблему пов'язану з нагородною зброєю

У МВС приховують списки людей, яким видають нагородну зброю.

Про це розповів глава Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін в коментарі "Апострофу".

Так, за даними Асоціації, в різний час в Україні нагородні пістолети отримали близько 50 тисяч чиновників.

Водночас Учайкін вважає, що в Україні повинні бути відкриті списки власників нагородної зброї, щоб громадськість могла отримати про них інформацію.

"Якщо вони говорять, що людина скоїла якийсь благородний вчинок, яким заслужила нагороду такого рівня, то чому від суспільства старанно приховуються прізвища так званих героїв?", – наголошує експерт.

Крім того, він вважає, що частина людей не мають ніякого відношення до героїчних вчинків, і, ймовірно, є корупційна складова в цьому питанні.

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