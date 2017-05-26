Експерт оприлюднив наміри Путіна щодо терористів Донбасу

Після закінчення війни Кремль швидко позбудеться більшості терористів Донбасу, які здебільшого є кримінальними елементами, оскільки ті кинуться до Росії.

Таку думку висловив ветеран АТО та військовий експерт Юрій Колесников у коментарі ресурсу "Обозреватель".

"У Кремлі чудово розуміють, що більша частина з цього натовпу (зібраний там кримінальний елемент – "24") піде в Росію. Тобто зараз вони по максимуму намагаються утилізувати весь цей набрід. Цинічно та просто", – зауважив фахівець.

Читайте також: Бойовик зізнався, що Росія керує всіма військовими ресурсами "ЛДНР"

Також він підкреслив, що не знає, чи розуміють це на окупованих Кремлем територіях.

"Взагалі не впевнений, що вони хоч щось розуміють", – резюмував ветеран АТО.