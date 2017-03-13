Експерт оприлюднив наслідки допуску Самойлової до України

Політтехнолог і журналіст Тарас Березовець вважає, що слід заборонити в'їзд на територію України представниці від Росії на Євробаченні-2017 Юлії Самойловій, інакше це може мати негативні наслідки.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

"Важливо пам'ятати, що якщо СБУ з політичних міркувань не заборонить в'їзд до України Юлії Самойловій, то вже завтра-післязавтра, скориставшись прецедентом, через позови до міжнародних судів, до нас полізуть Кобзон, Пореченков, хор Александрова та ансамбль Тихоокеанського флоту", – зауважив фахівець.

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