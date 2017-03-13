Експерт оприлюднив наслідки допуску Самойлової до України

Політтехнолог і журналіст Тарас Березовець вважає, що слід заборонити в'їзд на територію України представниці від Росії на Євробаченні-2017 Юлії Самойловій, інакше це може мати негативні наслідки.
Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.
"Важливо пам'ятати, що якщо СБУ з політичних міркувань не заборонить в'їзд до України Юлії Самойловій, то вже завтра-післязавтра, скориставшись прецедентом, через позови до міжнародних судів, до нас полізуть Кобзон, Пореченков, хор Александрова та ансамбль Тихоокеанського флоту", – зауважив фахівець.
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Нагадаємо, напередодні Росія назвала свого учасника Євробачення-2017, ним виявилася співачка з інвалідністю Юлія Самойлова.
Згодом керівник проекту "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко повідомив, що виконавиця виступала в анексованому Криму.
У зв’язку з цим СБУ має намір вивчити це питання та ухвалити виважене рішення щодо її в’їзду на територію України.
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