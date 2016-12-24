Експерт оцінив можливість довготривалого перемир’я на Донбасі

Військовий експерт Ігор Романенко скептично ставиться до досягнутої на переговорах в Мінську домовленості про припинення з 24 грудня вогню в зоні АТО на Донбасі.

Про це повідомляє "Апостроф".

Якщо буде пауза в обстрілі на свята – і то добре. Але принципово це не змінить ситуацію. У тому, що прямо з завтрашнього дня жорстко дотримуватися режиму тиші, у мене великі сумніви. Всім відомо, що в Мінську бойовики нічого не вирішують і ні за що не відповідають, все вирішує Путін,

– вважає експерт.

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