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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ВІЙНА НА ДОНБАСІ СПЕКА В УКРАЇНІ

Експерт оцінив реакцію Росії на цьогорічний День Незалежності

23:26, сьогодні 709 Читать новость на русском
Росія не залишить без уваги День Незалежності України
Росія не залишить без уваги День Незалежності України / Соцмережі

24 серпня на День Незалежності Росія на Донбасі збільшить удвічі кількість обстрілів. Крім того, після проведення параду з боку Кремля лунатиме черговий вал пропаганди.

Таку думку висловив військовий аналітик Олексій Арестович у коментарі ресурсу "Апотсроф".

За його словами, парад на День Незалежності є потрібним.

"Є, що показувати – буде 25 зразків нової техніки. Крім того, там вперше братимуть участь військовослужбовці країн НАТО. А це вже політична акція – як внутрішньополітична, так і зовнішньополітична. Чи треба проводити внутрішньополітичні акції, які показують, що нас підтримує світова спільнота, що єдиним фронтом з Україною виступають не останні держави, що військово-політичний потенціал розвивається в країні? Треба. Ось і показуємо", – наголошує експерт.

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Водночас, як він підкреслює, з боку Росії лунатиме черговий вал пропаганди про зрадників слов'янського братерства та прибічників НАТО.

"Чи буде загострення на фронті? Ну, вони можуть традиційно постріляти по нас. Удвічі більше, аніж стріляють зазвичай – буде не 30 обстрілів за добу, а 60. Вони є слабшими за нас та можуть розраховувати на чергову спробу взяти взводний опорний пункт, сподіваючись, що ми всі понапивалися та будемо неадекватними. Але це помилка, навпаки, заходи з охорони й оборони будуть підвищеними", – зазначив аналітик.

Крім того, Арестович підкреслив, що обстріли з боку проросійських терористів будуть тактичного характеру, тобто для бойового листка конкретної частини.

Теги: Новини України День Незалежності Війна на Донбасі АТО Україна – Росія Новини Росії Новини політики
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