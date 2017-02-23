Експерт озвучив версії викрадення депутата Гончаренка

До тих пір, поки народного депутата Олексія Гончаренка не знайшли, робити якісь заяви чи оцінки – поспішно. Інформації про те, що саме відбулося, немає. Це може бути все, що завгодно. Адже сьогодні Україна перебуває в стані війни, а Гончаренко представляє президентську партію в складному регіоні – Одеській області.

Таку думку сайту "24" висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк, коментуючи викрадення Олексія Гончаренка.

Водночас, як зазначає експерт, дивлячись на кар'єру депутата, то він нагадує пастушка, який постійно кричав "Вовки!"

Гончаренка затримували колись у Москві за надпис про Путіна. Потім з’ясувалося, що, на відміну від інших українських патріотів, його не затримали на рік чи два, а тихенько відпустили. Він вчинив нещодавно достатньо провокаційні дії біля посольства Німеччини в Україні, зробивши надпис на частині Берлінської стіни. Загалом парламентарій часто влаштовував достатньо суперечливий піар,

– зазначає політолог.

При цьому Давидюк наголошує: депутати забувають про те, що довіра – це річ, що має властивість закінчуватися. Кредит довіри може вичерпатися, і люди перестануть вірити в будь-що. Гончаренко, на його думку, вичерпав багато в чому свій кредит довіри, і йому не завжди вірять.

"Якщо глянути в соцмережі, то багато хто сумнівається, що його викрадення – це правда. Якби викрали когось іншого, менш епатажного, це сколихнуло б усю країну. Навіть депутати від фракції БПП не можуть нормально пояснити цю подію, а багато і не хочуть говорити. Тобто вони самі підозрюють, що це може бути піар", – говорить експерт.

За словами Миколи Давидюка, хтось намагається вплутати ФСБ, але, вважає він, якби російські спецслужби хотіли його зловити, то зробили б це, коли Гончаренко був у Москві в ізоляторі. Щодо бізнес-мотивів, то, вважає Давидюк, це не логічна версія, оскільки депутат не має права займатися бізнесом.

Важливо, що поки суспільство реагуватиме на піар так, як це робиться зараз, в країні ніколи не буде реформ. Людям все одно на економіку, закони, але важливі таблоїди. А депутати це використовують: піар і ще раз піар,

– підкреслив експерт.

Микола Давидюк також наголосив, що дуже хочеться, щоб Олексій Гончаренко знайшовся і все було б нормально.

Нагадаємо, 23 лютого заступника голови фракції "Блок Петра Порошенка" Олексія Гончаренка викрали невідомі в Одеській області.