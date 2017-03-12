Експерт повідомив, як терористи Донбасу помстилися за блокаду

Військовий експерт Олег Жданов стверджує, що терористи Донбасу змінили акцент атаки з Донецького напрямку на Луганський, натомість Авдіївка ще довго залишатиметься гарячою точкою.

Про це він заявив у ефірі одного з українських телеканалів.

Висока вогнева активність бойовиків – це фактично помста за блокаду. Сьогодні максимум, що вони можуть нам зробити – це завдати втрат. При цьому зверну вашу увагу, що бойовики перекинули основні зусилля свого вогневого впливу з донецького на луганський напрямок, що останній рік був більш спокійним, ніж донецький,

– зауважив фахівець.

Також він підкреслив, що очікувати ескалації конфлікту не варто, оскільки будь-яких наступальних дій з боку бойовиків наразі немає.

"Кількість обстрілів ще може змінюватись: плюс-мінус 10-20 обстрілів. Однак, ще довго гарячою точкою буде залишатися Авдіївка, бо там розташовується Авдіївський коксохімічний завод, від якого дуже сильно залежать бойовики", – резюмував Жданов.

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