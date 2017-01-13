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Експерт пояснила, що варто зробити "Дождю" задля повернення в Україну

10:14, сьогодні 356 Читать новость на русском
Експерт пояснила, що варто зробити "Дождю" задля повернення в Україну

Телеканал "Дождь" мав велику аудиторію та є корисним для українського глядача. Крім того, існує і спеціальна українська версія каналу, однак у НАц раді про неї не знали.

Таку думку висловила телекритик Галина Петренко у коментарі ресурсу "Настоящее время".

Найбільші суперечки викликає кількість аудиторії. Гендиректор телеканалу "Дождь"Наталія Синдєєва казала, що канал транслювався в Україні через 90 кабельних провайдерів і мав доступ до 500 тисяч домогосподарств. Це максимальна цифра, до якої він мав доступ, але це не означає, що 500 тисяч домогосподарств його дивилися. Також канал можна дивитися на супутнику, в інтернеті та в кабелі. Зараз ми говоримо про те, що через місяць "Дождь" не можна буде дивитися тільки в кабелі. Залишаються супутник та інтернет,
– підкреслила фахівець.

За її словами, телеканал, транслюючи російську рекламу, небагато заробляв на українській аудиторії.

Саме тому телеканал "Дождь" вчасно не надав документи Нацраді про те, що у нього є окрема українська версія, яку він готовий транслювати. Відповідно, Нацрада не розглянула її, вона не потрапила до списку адаптованих каналів, і наші кабельні провайдери продовжували транслювати сигнал, який отримували з супутника – неадаптовану версію з російською рекламою,
– підкреслила вона.

Однак телекритик не виключає, що канал усе ж зможе повернутися в український ефір.

Мені складно сказати, чому телеканал не виконав необхідну процедуру. Але, я хочу сказати, що нічого не заважає йому зараз виконати її, і його буде включено до списку адаптованих каналів. Тому що ніякої іншої причини, крім тієї, яка трапилася немає,
– зауважила експерт.

Крім того, Петренко вважає, що "Дождь" все ж є корисним для України.

Я думаю, що він безумовно є корисний. Чим більше у нас каналів наш глядач може дивитися, в тому числі іноземних, – тим краще. Безумовно є ще один аспект претензій до каналу "Дождь" про те, що він показував карти, де Крим позначено як російський. Аналогічний досвід є у ресурсу "Медуза". Так там це більш унікальна ситуація: компанія зареєстрована в Латвії, де вона повинна показувати, що Крим є українським, а основна її аудиторія з Росії, де потрібно показувати, що Крим – російський. Це за законами, і не залежить від особистих переконань менеджменту. Однак вони знайшли вихід – вони просто не показують карти ніде і ніколи,
– підсумувала фахівець.

Читайте також: Не тільки "Дождь": в Україні заборонили ще один російськомовний канал

Нагадаємо, 12 січня Нацрада з питань телебачення і радіомовлення зобов'язала українських провайдерів припинити ретрансляцію російського телеканалу "Дождь".

У зв'язку з цим мовник на деякий час став "українським" і покаже концерт "Океану Ельзи".

Також є інформація, через які саме програми заборонили "Дождь".

Теги: Україна Політика Новини Росії ЗМІ Медіа Законодавство Анексія Криму Україна-Росія
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