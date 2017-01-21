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Експерт пояснив, чому Трампа цікавить Китай, а не Європа

16:29, сьогодні 987 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Getty Images

Зовнішня політика США під час президентства Дональда Трампа не буде направлена на Європу.

Таку думку висловив експерт Збіґнєв Пісарський, повідомляє Польське радіо.

За його словами, про це свідчить склад радників нового очільника Білого дому.

Експерт додав, що процес орієнстації на Китай розпочався вже раніше, проте його сповільнило загарбання Криму Росією. Він додав, що американці цікавляться Європою тоді, коли на континенті з'являються проблеми.

На погляд Пісарського, Трамп концентруватиметься на Китаї та на Близькому Сході.

Читайте також: Американці спробують скинути Трампа з посту президента

Теги: Політика Дональд Трамп США
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