Експерт пояснив, чому Трампа цікавить Китай, а не Європа

Зовнішня політика США під час президентства Дональда Трампа не буде направлена на Європу.

Таку думку висловив експерт Збіґнєв Пісарський, повідомляє Польське радіо.

За його словами, про це свідчить склад радників нового очільника Білого дому.

Експерт додав, що процес орієнстації на Китай розпочався вже раніше, проте його сповільнило загарбання Криму Росією. Він додав, що американці цікавляться Європою тоді, коли на континенті з'являються проблеми.

На погляд Пісарського, Трамп концентруватиметься на Китаї та на Близькому Сході.

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