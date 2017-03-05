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Експерт пояснив, чому Україна не приймає іноземців-добровольців

00:05, сьогодні 376 Читать новость на русском
Паспорт громадяна України
Паспорт громадяна України / Фото з відкритих джерел

Іноземці, які добровільно пішли захищати Україну, зіткнулися з проблемою отримання громадянства, бо стали заручниками політичних ігор.

Про це розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов, повідомляє Gazeta.ua

Процедура отримання такого громадянства залежить від так званих Мінських домовленостей. Спочатку маємо змінити формулювання військового конфлікту. Якби влада визнала, що у нас війна, то легалізація військових формацій відбулася б швидко. Зараз називаємо це сором'язливо – АТО,
– сказав він.

За його словами, не зовсім зрозуміло з юридичної та моральної точки зору участь іноземців у такій військовій операції.

Це слово відкидає зовнішнє іноземне втручання і говорить про суто внутрішній конфлікт на території країни. Саме з цим пов'язано небажання української влади визнавати присутність іноземців в лавах своєї армії. Але тоді навіщо було розпіарювати чеченський батальйон чи грузинських добровольців. Це нехтування тих людей, які повірили обіцянкам,
– вважає Снєгирьов.

Читайте також: Як російські активісти та волонтери не можуть отримати українське громадянство

Теги: Війна на Донбасі Україна
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