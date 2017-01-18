Експерт пояснив росіянам, яку загрозу несуть "ДНР"/"ЛНР" Україні

Українці ніколи не визнають терористів "ДНР" і "ЛНР", оскільки зараз все йде за тим же сценарієм, як було в Молдові та Грузії.

Таку думку висловив український політолог Андрій Бузаров у коментарі російському ресурсу МК.

"Частина українського суспільства категорично проти інтеграції "ДНР" і "ЛНР" до складу України. Такої ж думки дотримується частина правлячої еліти України. Ця ситуація виникла у зв'язку з тим, що терористи вбили велику кількість українських солдатів. По-друге, більшість українців вважають Плотницького та Захарченка лідерами терористичних угруповань, з якими ніхто переговори вести не буде. Також багато хто вважає, що "ДНР" і "ЛНР" – це "троянський кінь" Росії, який після визнання Україною підніме сепаратистські рух на інших територіях Донецької та Луганської областей, в Харківській області та так далі", – зауважив фахівець

За його словами, та частина суспільства, яка сповідує подібні погляди, ніколи не змінить своєї думки, а з часом вона може лише ще більше зміцнитися.

"Все йде за тим же сценарієм, як було в Молдові та Грузії", – підсумував Бузаров.

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