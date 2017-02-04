Експерт пояснив, як пов’язані відкладений безвіз для України та "друзі Путіна"

Затягування з наданням Україні безвізового режиму з ЄС пов’язане з антиукраїнською діяльністю "друзів Путіна" у Європі.

Таку думку висловив політичний експерт Тарас Чорновіл у Facebook.

Після повного виконання нами всіх умов осінню минулого року розглядалися вже технічні деталі введення безвізу в дію. І тоді жорстко й ультимативно проти України виступили Нідерланди й Франція, в яких добряче попрацювали російські лобісти й наші "антилобісти-оптимісти",

– написав він.

За його словами, вони наполягли на введенні відповідної сеґреґації щодо України.

"А саме – ввели відмінні критерії початку останнього етапу для двох країн. Для Грузії відлік починався в день, коли було досягнуто консенсусу щодо процедури можливого припинення безвізу. А для України – від дня набрання чинності такого рішення. Хто знає європроцедуру (переклад на всі мови ЄС, верифікація, узгодження, депонування тощо), розуміє, що це кілька місяців", – зазначив Чорновіл.

Експерт переконаний, що таку "несправедливість" створили не через бездіяльність когось на Банковій чи Михайлівській, а через потужну антиукраїнську кампанію з боку "друзів Путіна".

Вони мріяли так затягнути процес, щоб діждатися аж виборів у Франції. Нам вдалося при допомозі Туска, Шульца й інших друзів цьому протистояти. Не допустити такої несправедливості виявилося неможливим – ініціатори використали принцип консенсусного рішення й просто блокували безвіз,

– впевнений політолог.

Читайте також: ЗМІ назвали, коли насправді запрацює безвіз для українців