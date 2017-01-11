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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Експерт пояснив, які наслідки потягне оприлюднений список Савченко

15:00, сьогодні 357 Читать новость на русском
Надія Савченко
Надія Савченко / Українські фото

Народний депутат Надія Савченко, яка оприлюднила списки полонених і зниклих безвісти українців, навіть не уявляє, якими можуть бути наслідки її дій.

Про це пише екс-посол України в Білорусі Роман Безсмертний у статті на НВ.

Зокрема, він засудив дії Савченко, зазначивши, що вона не уявляє, якими можуть бути наслідки.

Оприлюднення Надією Савченко списків українських полонених, які перебувають в руках "ДНР/ЛНР" і Росії, б'є, насамперед, по громадянах України. Це роз'єднує суспільство, а також роз'єднує владу і суспільство. Савченко, напевно, навіть не уявляє, якими можуть бути наслідки її дій,
– наголошує він.

За словами Безсмертного, процес обміну полоненими з часом почався загострюватися. Проте справа наближалася до завершення.

"Стало зрозуміло, що українська сторона абсолютно коректно поводиться, і Кремлю було важливо зірвати процес, дискредитувати українську владу. Росіяни знайшли людину, яку можна було використовувати для торпедування всього переговорного процесу, – Надію Савченко", – пише автор.

Безсмертний вважає, що у цій ситуації українська сторона повинна діяти відповідно до інтересів України та суспільства.

Це не гучні слова. Потрібно робити все, щоб витягнути людей. Навіть з того потенційного негативу, який несуть дії Савченко, потрібно витягти максимум позитиву. З'явилися ці прізвища, значить, потрібно чесно сказати, яка ситуація склалася по кожній людині; працювати з рідними, близькими; пояснювати, яка робота зроблена, на якій стадії йдуть переговори; дати інформацію, де вони утримуються і мінімізувати всі негативні наслідки,
– резюмував.

Нагадаємо, раніше народний депутат Надія Савченко оприлюднила списки полонених і зниклих безвісти на території Донбасу українців.

В СБУ вже розкритикували нардепа за цей список, та назвали перелік "некоректним".

А 11 січня Савченко оприлюднила "скоригований", як вона стверджує, список російських військових і росіян, які засуджені в Україні.

Теги: Україна Політика Надія Савченко Скандал Обмін полоненими
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