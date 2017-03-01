Експерт приголомшила фактом про українські дороги

Майже 90% українських доріг не відповідають сучасним стандартам міцності.

Про це розповіла директорка Національного секретаріату CoST Наталія Форсюк, повідомляє Громадське.

На сьогодні майже 90% доріг не відповідають стандартам міцності. Всі дороги були побудовані в 1970 – 1980 роки. Тоді навантаження нормативне було 7,5 тонн. На сьогодні це 11,5 тонн,

– додала вона.

Експерт зазначила, що середній ремонт, який роблять на дорогах України, приводить дороги до їхнього попереднього стану, а не підсилює їх до вимог сучасності.

Вона додала, що при цьому у капітальних ремонтах доріг уже враховують нормативне навантаження сучасності.

Але на сьогодні через брак коштів в держбюджеті це проводиться рідко,

зазначила Форсюк.

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