Експерт розкрив реальну вартість квадратного метра в новобудовах

Експерт у сфері економіки будівництва та житлово-комунального господарства Всеволод Ніколаєв розповів, яка реальна вартість житла в Україні.

В ефірі "Обозреватель.LIVE" Ніколаєв заявив, що вартість одного квадратного метра нерухомості в новобудові варіюється у межах 200 доларів.

Якщо розрахувати кількість побудованих за минулий рік квадратних метрів і доходи підрядних будівельних компаній, то реальна вартість квадратного метра виходить 5 тисяч гривень,

– пояснив він.

Експерт також зазначив, що таке різке підвищення попиту обумовлено подіями на Сході України та в Криму.

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"Нові квартири у передмісті Києва купуються людьми, які приїхали зі сходу: люди продають стару квартиру і купують нову. Тих, хто може з нуля без іпотеки придбати житло, одиниці", – додав експерт.