Експерт розповіла, чим небезпечний інтернет-банкінг

Інтернет-банкінг привертає особливу увагу шахраїв, оскільки, на відміну від банківських баз даних, які важко зламати, злом робочого комп'ютера клієнта — справа нескладна.

Про це мовиться у статті Наталії Вареник для DT.UA.

Вкрасти гроші з віртуальної карти набагато легше, ніж з реального рахунку. Технічні збої, комп'ютерні віруси, відключення електроживлення – все це може отруїти життя користувача інтернет-банкінгу. Під час профілактичних робіт протягом декількох годин не можна користуватися онлайн-депозитом. Дуже часто "зависають" платежі – це можуть бути тимчасові відмови, пов'язані з взаємодією різних банківських систем, – вважає вона.

Також у статті мовиться, що багато клієнтів інтернет-банкінгу скаржаться на проблеми з отриманням СМС-паролів і на труднощі з входом в систему.

Читайте також: Працівник банку розповів, кому насправді належить система "Приват24"