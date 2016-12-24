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НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Телеканал новин 24 Експерт розповіла, чим небезпечний інтернет-банкінг
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Експерт розповіла, чим небезпечний інтернет-банкінг

13:42, сьогодні 4291 Читать новость на русском
Небезпечні хакери
Небезпечні хакери / Getty Images

Інтернет-банкінг привертає особливу увагу шахраїв, оскільки, на відміну від банківських баз даних, які важко зламати, злом робочого комп'ютера клієнта — справа нескладна.

Про це мовиться у статті Наталії Вареник для DT.UA.

Вкрасти гроші з віртуальної карти набагато легше, ніж з реального рахунку. Технічні збої, комп'ютерні віруси, відключення електроживлення – все це може отруїти життя користувача інтернет-банкінгу. Під час профілактичних робіт протягом декількох годин не можна користуватися онлайн-депозитом. Дуже часто "зависають" платежі – це можуть бути тимчасові відмови, пов'язані з взаємодією різних банківських систем, – вважає вона.

Також у статті мовиться, що багато клієнтів інтернет-банкінгу скаржаться на проблеми з отриманням СМС-паролів і на труднощі з входом в систему.

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Теги: Інтернет Банки
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