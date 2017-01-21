Експерт розповіла, чого чекати від Трампа щодо санкцій проти Росії

Експерти поки що не можуть визначити майбутні кроки адміністрації президента США Дональда Трампа щодо Росії. Як і раніше, загадкою залишається питання антиросійських санкцій.

Таку думку в інтерв’ю DW висловила колишній член ради національної безпеки США Раїса Шейнберг.

Експертне співтовариство скаже вам, що санкції структуровані таким чином, щоб домогтися певних змін в діях Росії. Тому раптове зняття санкцій на тлі української кризи – скажімо, якщо Росія вирішить співпрацювати з США у питанні Сирії – було б дуже незвичайним кроком,

– зазначила Шейнберг.

Експерт вважає, що скасування санкцій підірве авторитет санкційної політики США, "тому що це був би односторонній крок без досягнення цілей, а саме зміни позиції Росії з тих питань, через які ці санкції були введені".

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При цьому Шейнберг зазначає: "ніхто і ніщо його (Трампа) не зупинить", якщо він все ж таки ухвалить таке рішення.