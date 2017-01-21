  • укр
  • рус
01:00
21 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Москва хоче повернути піонерів. В Росії обрали місце для гей-параду
Вєсті Кремля
21:43, 20 січня
Вєсті.UA. Як виглядає
Вєсті.UA
19:41, 20 січня
Хто з нардепів-мільйонерів цинічно використовує державні гроші на житло
ЦРУ
21:45, 19 січня
Випуск новин за 23:00: Що стало причиною смерті солдата на полігоні. Росія без Roshen
Випуск новин
00:37, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Експерт розповіла, чого чекати від Трампа щодо санкцій проти Росії

23:39, 20 січня 638 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Getty Images

Експерти поки що не можуть визначити майбутні кроки адміністрації президента США Дональда Трампа щодо Росії. Як і раніше, загадкою залишається питання антиросійських санкцій.

Таку думку в інтерв’ю DW висловила колишній член ради національної безпеки США Раїса Шейнберг.

Експертне співтовариство скаже вам, що санкції структуровані таким чином, щоб домогтися певних змін в діях Росії. Тому раптове зняття санкцій на тлі української кризи – скажімо, якщо Росія вирішить співпрацювати з США у питанні Сирії – було б дуже незвичайним кроком,
– зазначила Шейнберг.

Експерт вважає, що скасування санкцій підірве авторитет санкційної політики США, "тому що це був би односторонній крок без досягнення цілей, а саме зміни позиції Росії з тих питань, через які ці санкції були введені".

Читайте також: Трамп не робитиме Росії ніяких подарунків, – експерт

При цьому Шейнберг зазначає: "ніхто і ніщо його (Трампа) не зупинить", якщо він все ж таки ухвалить таке рішення.

Теги: Політика Дональд Трамп США Санкції Новини Росії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Рейганомика = трампономика, или От любви до ненависти
20 січня, 22:40 Рейганомика = трампономика, или От любви до ненависти
Володимир Співаковський 501
Інавгурація Трампа, закриття фабрики
20 січня, 22:11 Інавгурація Трампа, закриття фабрики "Рошен" у Росії, – головне за добу
681
Сімейний лікар: що вам варто знати про новації в українські медицині
20 січня, 20:01 Сімейний лікар: що вам варто знати про новації в українські медицині
Яніна Ткачук 2 1984
Що Трамп прийдешній нам готує?
20 січня, 19:00 Що Трамп прийдешній нам готує?
Борис Немировський 735
Обіцянки чи цяцянки? Що з обіцяного виконав Порошенко
20 січня, 16:18 Обіцянки чи цяцянки? Що з обіцяного виконав Порошенко
12 13017
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 70
26-річний прокурор влаштував серйозну аварію та побився з поліцейськими
 11 вересня 2016 , 15:38 18
Українська бабуся-хіпстер впевнено підкоряє Instagram: найкращі фото
 16 січня , 04:47 4
Одразу три вантажівки зіштовхнулись на Полтавщині: багато загиблих
 2 вересня 2016 , 11:01
Мінімальна зарплата в Україні може зрости на 50%, – Мінсоцполітики
 11 серпня 2016 , 10:33 4
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук