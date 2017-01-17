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Експерт розповів, чому насправді Ле Пен робить скандальні заяви про Крим

11:41, сьогодні 568 Читать новость на русском
Ле Пен
Ле Пен / www.gettyimages.com

Кандидата у президенти Франції Марін Ле Пен змушена робити заяви про "російському" Крим через фінансові труднощі.

Таку думку висловив в коментарі виданню "Гордон" колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"У Ле Пен немає грошей, тому вона змушена грати у фінансову гру, роблячи заяви про Крим. Їй терміново потрібно збирати хоч якісь кошти. Заради 10-20 мільйонів євро вона готова на все. У нас в країні багато піднімали тему заборони поїздок Ле Пен в Україні. Хочу таким людям порадити, щоб вони не про її інтереси думали, а про інтереси України. Звичайно, після таких заяв вона не має права своєю ногою ступити на нашу землю. Якщо Ле Пен все ж стане президентом Франції, це буде виключно її проблема", – сказав Огризко.

Нагадаємо, раніше Марін Ле Пен заявляла про законність анексії Криму. А нещодавно лідер французького "Національного фронту" сказала, що Крим ніколи не належав Україні.

Теги: Україна Політика Франція Скандал Новини Криму Анексія Криму
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