Експерт розповів, чому насправді Ле Пен робить скандальні заяви про Крим

Кандидата у президенти Франції Марін Ле Пен змушена робити заяви про "російському" Крим через фінансові труднощі.

Таку думку висловив в коментарі виданню "Гордон" колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.



"У Ле Пен немає грошей, тому вона змушена грати у фінансову гру, роблячи заяви про Крим. Їй терміново потрібно збирати хоч якісь кошти. Заради 10-20 мільйонів євро вона готова на все. У нас в країні багато піднімали тему заборони поїздок Ле Пен в Україні. Хочу таким людям порадити, щоб вони не про її інтереси думали, а про інтереси України. Звичайно, після таких заяв вона не має права своєю ногою ступити на нашу землю. Якщо Ле Пен все ж стане президентом Франції, це буде виключно її проблема", – сказав Огризко.

Нагадаємо, раніше Марін Ле Пен заявляла про законність анексії Криму. А нещодавно лідер французького "Національного фронту" сказала, що Крим ніколи не належав Україні.