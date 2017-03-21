Експерт розповів про нову тактику Порошенка щодо аудитора НАБУ

Є велика ймовірність того, що Верховна Рада підтримає призначення Нейджела Брауна на посаду незалежного аудитора Антикорупційного бюро, а Роберт Сторч піде за квотою президента.

Таку думку сайту "24" висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. За його словами, вузол із призначенням аудитора розплутується за новою тактичною схемою. Президент Петро Порошенко очолює процес після виникнення конфліктної ситуації в парламенті.

Водночас, як наголошує експерт, якщо раптом зірветься голосування по Брауну, тоді Сторча оберуть за парламентською квотою, а Браун піде за президентською. Але сенс цієї комбінації в тому, що Порошенко хоче показати, хто в домі господар, хто контролює процес. Якщо кандидатура Порошенка не проходить, зауважує політолог, то це буде означати, що президент не контролює повністю ситуацію. І це може надихнути різні загони опозиції. В тому числі тих, хто прагне дострокових парламентських виборів.

А призначення Сторча за квотою президента – сигнал західним партнерам, що Порошенко не проти цієї кандидатури і готовий іти на компроміси, в тому числі з опозицією. І вовки ситі, і вівці цілі. Якщо ця комбінація пройде, то це відобразить нову тактичну лінію президента. Порошенко покаже, що він головний, як в історії з блокадою Донбасу, але демонструє гнучкість і готовність йти на компроміс, – наголосив Володимир Фесенко.

Нагадаємо, 21 березня Верховна Рада не підтримала кандидатуру британця Нейджела Брауна на посаду незалежного аудитора НАБУ. Голова парламенту Адрій Парубій представив рішення псевдокомітету про висунення кандидатур Сторча і Брауна.



Раніше 16 березня під час обідньої перерви відбулося нелегітимне "засідання" антикорупційного комітету Верховної Ради. Під час нього кандидатуру одіозного Найджела Брауна внесли на роль "незалежного" аудитора НАБУ. Однак, для включення питання у порядок денний забракло голосів.