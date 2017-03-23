Експерт розповів про причини вибуху складу з боєприпасами

Вибух на військових складах у місті Балаклія – навряд чи справа рук диверсантів. Головне питання в даному випадку – чи немає тут недбалості керівництва Міністерства оборони. Тому не варто все одразу вішати на ворога, потрібно спочатку розбиратися.

Таку думку сайту "24" висловив військовий експерт Олег Жданов.

"Якщо ДРГ можуть працювати на глибині 130 кілометрів, то треба гнати начальника Генштабу і главу СБУ з їхніх постів. Інакше завтра ці групи працюватимуть у Києві", – переконаний Жданов.

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Водночас експерт зауважує, що до 2014 року в Україні проводили скорочення збройних сил. Зокрема, десятки фірм займалися утилізацією боєприпасів, в тому числі і на даному складі. Досить часто після роботи деяких фірм з утилізації боєприпасів потім траплялися пожежі. Крім того, за словами Олега Жданова, не можна виключати фактору халатності. Може з'ясуватися, що на цьому складі практично не було посилення охорони.

Якщо подивитися на бюджет Міністерства оборони, то 2,5% ВВП йде на армію. Цього мало, але в умовах війни треба було ці склади обладнати хоча б технічними засобами охорони і спостереження. Ми купуємо для армії дорогущі шкарпетки, каски або автомати "Форт", хоча у нас є купа "калашникових". Але чому на таких великих складах немає камер спостереження, технічних засобів охорони, постів? Хоча б роти або батальйону посилення? Питань до Міністерства оборони – мільйон,

– зауважує Жданов.

Експерт також зазначив, що таких складів в Україні досить багато. За його словами, в Україні залишилось багато боєприпасів після виведення груп військ з країн Варшавського договору. Пожежі аналогічних складів у Новобогданівці – саме наслідки того, що тоді в Україну навезли боєприпасів радянських часів.