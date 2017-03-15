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Експерт розповів, проти кого Антикорупційне бюро може відкрити справи

07:02, сьогодні 320 Читать новость на русском
Під підозру можуть потрапити судді і народні депутати
Під підозру можуть потрапити судді і народні депутати / 24 канал

Боротьба з корупцією серед високопосадовців на "справі Насірова" не зупиниться. Під приціл НАБУ можуть потрапити три групи чиновників і політиків.

Таку думку сайту "24" висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

За словами експерта, по-перше, це можуть бути фігуранти, пов'язані з "енергетичною" справою Онищенка-Насірова. Приміром, екс-народний депутат Микола Мартиненко. Друга група – судді.

Поки лише було кілька персоналій із суддівського корпусу, яких підозрюють у корупції. Найвідоміший – суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус. Але можуть виникнути й інші персонажі. НАБУ старанно копає. Тому проти кількох суддів цілком можуть бути висунуті звинувачення, – вважає Фесенко.

По-третє, говорить політолог, можуть відкрити провадження через перевірку е-декларацій народних депутатів.

"Хоча непросто знайти там явні прямі порушення, а, тим більше, це довести. Але суспільство тут також вимагає крові, як і в справі Насірова. Треба когось принести в жертву і показати, що система е-декларацій працює", – наголошує Фесенко.

Нагадаємо, відсторонений очільник ДФС Насіров підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у розмірі 2 мільярди гривень. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою терміном у 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень.

Теги: Україна Політика Затримання Насірова Роман Насіров Корупція НАБУ
Джерело: 24 канал
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