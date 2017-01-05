Експерт розповів, у якому місті треба перепоховати Олександра Олеся

Перепоховати українського письменника Олександра Олеся треба у Києві.

Про це сказав в інтерв'ю "Укрінформу" голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Як раніше повідомлялося, що привезти та перепоховати рештки письменника готові у Тернополі. Проте В'ятрович наполягає на перепохованні в Києві.

Це безумовно має бути Київ, тому що Олександр Олесь – постать всеукраїнського рівня, яка заслуговує на те, аби його вшановували в столиці України,

– зазначає експерт.

За його слова, процедура перепоховання може тривати до кількох місяців.

"Це, мабуть, питання тижнів, максимум кількох місяців. Але точно не року", – сказав В'ятрович.

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Нагадаємо, 3 січня у Чехії заявили про примусову ексгумацію тіла українського письменника Олександра Олеся.