Експерт розповів, за яких умов Росія покине Донбас

Росія не піде з Донбасу в 2018 році. І прогноз військової розвідки США, яка проаналізувала ситуацію на сході України – об’єктивний. Такі висновки Пентагону пов’язані з реалізацією плану радника Путіна Владислава Суркова – повернути окуповані території Україні на політичних, вигідних Росії умовах.

Таку думку сайту "24" висловив військовий експерт Дмитро Снєгірьов.

Експерт зауважив, що план Кремля, як відомо, полягає в тому, щоб змусити Україну спочатку провести місцеві вибори на Донбасі, загальну амністію і змінити Конституцію, надавши окупованим тераріям особливий статус. Тому, зауважує Снєгірьов. поки цей сценарій не буде реалізовано, військова присутність РФ – константа. І військову складову Кремль використовуватиме в якості тиску на український уряд з метою змусити ухвалити всі ці рішення.

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При цьому Дмитро Снєгірьов звертає увагу на заяву так званого представника яструбів Путіна – секретаря ради безпеки РФ Миколи Патрушева, який сказав, що Росія розглядає окуповані території як невід’ємну частину України.

Росія не визнає самопроголошених республік. Але разом з цим у Кремлі підкреслюють, що Росія не дозволить Україні проводити так звану "дискримінаційну" політику щодо російськомовного населення в ОРДЛО. Ця заява Патрушева показує політику РФ щодо ОРДЛО, і є, відповідно, дороговказом нам і Заходу щодо того, як розвиватиметься далі ситуація на сході. Тобто Росія визнає ці території частиною України, але на своїх умовах,

– підкреслює Снєгірьов.

На думку експерта, щоб на ці умови погодилася Україна і Західні держави, на Донбасі відбуватиметься постійна ескалація військового напруження. Причому мова не йтиме про широкомасштабні наступи. Це буде загострення військових дій напередодні важливих зустрічей на міжнародні арені держав, які впливають на ситуацію в Україні, або під час зустрічей Нормандського чи Мінського форматів.

Тому, зазначає Дмитро Снєгірьов, заяви представників української влади щодо можливої реінтеграції окупованих територій в 2017 році – рожеві прожекти.

Нагадаємо, директор Агентства військової розвідки Пентагону генерал-лейтенанта Вінсент Стюарт в доповіді перед комітетом Сенату США з питань збройних сил зазначив, що Росія не піде з Донбасу в 2018 році.