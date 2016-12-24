Експерт розповів за якої умови Нідерланди ратифікують Угоду про асоціацію

У Нідерландах спрогнозували рішення щодо ратифікації Угоди про асоціацію Україна – ЄС до 15 березня.
Професор Маастрихтського університету, директор інституту Монтеск’є (Нідерланди) Аалт Віллем Херінга вважає, що наразі прогнози щодо ратифікації є позитивними, повідомляє УНІАН.
Кабінет та його партнери по коаліції будуть робити все, щоб завершити цей процес до виборів. Головна причина полягає в тому, що склад другої палати після виборів зміниться, у той час як Сенат залишиться незмінним,
– зазначив Херінг.
Він вважає, що прем'єр-міністр зробить все можливе, щоб завершити роботу над проектом до середини березня.
Якщо в цій країні не буде великої кризи, якщо Державна рада не дасть негативну пораду, чого я не очікую, якщо Сенат не буде блокувати, або якщо нічого не станеться в Україні чи у відносинах між Росією, Україною і ЄС, я очікую, що законопроект буде ухвалений,
– вважає експерт.
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