Експерт розповів за якої умови Нідерланди ратифікують Угоду про асоціацію

У Нідерландах спрогнозували рішення щодо ратифікації Угоди про асоціацію Україна – ЄС до 15 березня.

Професор Маастрихтського університету, директор інституту Монтеск’є (Нідерланди) Аалт Віллем Херінга вважає, що наразі прогнози щодо ратифікації є позитивними, повідомляє УНІАН.

Кабінет та його партнери по коаліції будуть робити все, щоб завершити цей процес до виборів. Головна причина полягає в тому, що склад другої палати після виборів зміниться, у той час як Сенат залишиться незмінним,

– зазначив Херінг.

Він вважає, що прем'єр-міністр зробить все можливе, щоб завершити роботу над проектом до середини березня.

Якщо в цій країні не буде великої кризи, якщо Державна рада не дасть негативну пораду, чого я не очікую, якщо Сенат не буде блокувати, або якщо нічого не станеться в Україні чи у відносинах між Росією, Україною і ЄС, я очікую, що законопроект буде ухвалений,

– вважає експерт.

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