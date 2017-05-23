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Експерт роз’яснив, у чому недосконалість візового режиму з Росією

09:19, сьогодні 237 Читать новость на русском
Кордон з Росією
Кордон з Росією / Фото з відкритих джерел

Запровадження візового режиму з Росією буде напівкроком, насправді ж Україні варто розривати дипломатичні зв’язки з агресором.

Таку думку висловив дипломат Богдан Яременко.

"Без розірвання дипломатичних відносин, без законодавчого визначення російської збройної агресії проти України, що би не вигадувала українська влада – це сприйматиметься як напівкрок, напівзахід, вигадка призначена приховати власну політичну неспроможність", – переконаний він.

За словами Яременка, введення візового режиму стане черговою спробою української влади грати на настроях найбільш політично активних громадян – патріотів.

Критикувати цей крок буде важко, бо він ніби то в правильному напрямку. Але підтримати і виправдати його буде ще важче,
– вважає він.

Яременко додав, що по суті, стану війни повною мірою може відповідати не візовий режим, а заборона на подорожі між Україною та РФ за винятком тих випадків, на які існує згода українських спецслужб.

Читайте також: Візовий режим з Росією: більшість фракції Порошенка – проти

Теги: Новини Росії Політика
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