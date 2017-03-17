Експерт спрогнозував, чи захоплять "друзі Путіна" Європу

Якщо на виборах у Нідерландах переможе Герт Вільдерс, Євросоюз незабаром зазнає краху. Про це заявляли багато політиків і експертів. Але 16 березня стало відомо: перемогла партія Марка Рютте, чинного прем'єр-міністра країни.

Враховуючи результати виборів у Нідерландах, експерт-міжнародник Борис Немировський у своїй статті "Європейський апокаліпсис відкладено" спрогнозував, чого очікувати Європі далі.

Підсумки виборів у Нідерландах свідчать, що переможцями можна вважати жителів усього Євросоюзу, які не бажають, аби їх загальноєвропейський дім розвалився на окремі халупи. Бо так само, як вірним вважалось, що, щойно Вільдерс переможе – це підштовхне до перемоги й Ле Пен, і німецьких "альтернативників", так же безсумнівним вважається, що в разі його поразки, навпаки – становище супротивників єдиної Європи погіршиться як у Франції, так і в Німеччині, – зазначив автор статті.

І, за великим рахунком, результати впливу відчуваються вже зараз. У Німеччині партія AfD почала втрачати лідируючі позиції у соціологічних опитуваннях. Марін Ле Пен у Франції поки ще тримає планку у 25%, але її "основний суперник, безпартійний Еммануель Макрон, набирає бали – днями його показники вперше перекрили показники Ле Пен – 26%", як повідомив Борис Немировський.

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