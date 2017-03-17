17:21
17 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Шашлик-машлик для Кадирова. Росія без даху над головою
Вєсті Кремля
21:53, 16 березня
Вєсті.UA. Донецька подорож Савченко. Тюремне життя для Єфремова
Вєсті.UA
20:16, 16 березня
Нагрітися на тернополянах. Що не так з торф’яними котельнями в спальних районах Тернополя
ЦРУ
08:02, сьогодні
Випуск новин за 15:00: Обшуки у Тернопільській міськраді. Втрати на Донбасі
Випуск новин
17:08, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Експерт спрогнозував, чи захоплять "друзі Путіна" Європу

16:59, сьогодні 171 Читать новость на русском
Володимир Путін
Володимир Путін / online.ua

Якщо на виборах у Нідерландах переможе Герт Вільдерс, Євросоюз незабаром зазнає краху. Про це заявляли багато політиків і експертів. Але 16 березня стало відомо: перемогла партія Марка Рютте, чинного прем'єр-міністра країни.

Враховуючи результати виборів у Нідерландах, експерт-міжнародник Борис Немировський у своїй статті "Європейський апокаліпсис відкладено" спрогнозував, чого очікувати Європі далі.

Підсумки виборів у Нідерландах свідчать, що переможцями можна вважати жителів усього Євросоюзу, які не бажають, аби їх загальноєвропейський дім розвалився на окремі халупи. Бо так само, як вірним вважалось, що, щойно Вільдерс переможе – це підштовхне до перемоги й Ле Пен, і німецьких "альтернативників", так же безсумнівним вважається, що в разі його поразки, навпаки – становище супротивників єдиної Європи погіршиться як у Франції, так і в Німеччині, – зазначив автор статті.

І, за великим рахунком, результати впливу відчуваються вже зараз. У Німеччині партія AfD почала втрачати лідируючі позиції у соціологічних опитуваннях. Марін Ле Пен у Франції поки ще тримає планку у 25%, але її "основний суперник, безпартійний Еммануель Макрон, набирає бали – днями його показники вперше перекрили показники Ле Пен – 26%", як повідомив Борис Немировський.

Читайте також: Євросоюз може оштрафувати Facebook, Twitter і Google

Теги: Політика Нідерланди Європа Євросоюз Франція Володимир Путін
Джерело: 24 канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Непіймані: якими шляхами посадовці тікали з України
сьогодні, 17:03 Непіймані: якими шляхами посадовці тікали з України
Яніна Ткачук 783
Застава Насірова в цифрах: 230 кг готівки у три поверхи
сьогодні, 16:29 Застава Насірова в цифрах: 230 кг готівки у три поверхи
1944
Тест до Дня святого Патрика: який ти алкоголь?
сьогодні, 16:02 Тест до Дня святого Патрика: який ти алкоголь?
1135
РНБОУ – рада неправди, брехні та обману України
сьогодні, 15:07 РНБОУ – рада неправди, брехні та обману України
Богдан Яременко 1497
Європейський апокаліпсис відкладено
сьогодні, 12:03 Європейський апокаліпсис відкладено
Борис Немировський 1197
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Тимошенко анонсувала ймовірне виключення Савченко з фракції
 12 грудня 2016 , 20:03
Хто поплатиться через декларації: стали відомі прізвища депутатів, яких викрила ГПУ
 17 листопада 2016 , 23:10 7
Син "регіонала" влаштував п'яні перегони та протаранив патрульних, – волонтер
 6 листопада 2016 , 13:06 33
Кличко отримав травму, – ЗМІ
 24 жовтня 2016 , 22:46
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук