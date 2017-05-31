Експерт спрогнозував, коли на Донбасі очікувати найбільшого загострення

Найгарячішим періодом у російсько-українських відносинах на Донбасі буде осінь, щоправда Кремль тут не піде на радикальні кроки.

Таку заяву зробив військовий експерт Олексій Арестович у коментарі ресурсу "Апостроф".

"Поступово розкручується маховик, і осінь буде гарячим періодом у всіх відносинах. Восени у росіян спостерігається падіння боєздатності, тому що вони звільняють солдатів строкової служби в запас. Це означає, що до вересня вони повинні вирішити всі свої військові проблеми", – наголосив він.

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На його думку, упродовж цього часу чогось особливого, на зразок спроби взяти Маріуполь, з боку Кремля не буде, оскільки українські воїни тут є сильнішими.

"А ось нескінченні загострення, тактика тисячі порізів, щоб лилася кров, і ця кров була підхопленою та розкрученою в ЗМІ, щоб вирували солдатські матері, обурення, патріоти – це так. Це готується. Щоб писали в соцмережах, що Мінські угоди не працюють, а "проклятий режим Порошенка вбиває наших солдатів", – резюмував Арестович.