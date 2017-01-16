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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Експерт: українська влада втрачає можливості налагодити відносини з оточенням Трампа

14:00, сьогодні 525 Читать новость на русском
Зараз в України ще є можливість для маневру
Зараз в України ще є можливість для маневру / vlasnasprava.ua

На думку політолога Юрія Романенка політикам та чиновникам України не слід ігнорувати найближчий "Український сніданок" в Давосі, а спробувати за допомогою цього заходу виправити відносини з новою адміністрацією США.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"У п'ятницю Віктор Пінчук написав нову статтю, яка підлила олії у вогонь нещадного українського срачу щодо того, що повинна зробити Україна напередодні великої угоди між Трампом і Путіним. Другий текст Пінчука багато хто сприйняв як спробу згладити ситуацію після першої статті в WSJ, через яку сам Пінчук отримав чимало публічної критики і претензій. Також спостерігається ще одна цікава тенденція – багато хто в Україні закликає мало не бойкотувати український ланч фонду Пінчука в Давосі, щоб Пінчук знав як писати "непатріотичні тексти". Однак, я впевнений, що наша жвава патріотична громадськість недооцінює складність ситуації в якій опинилася Україна. Особисто я абсолютно не виключаю, що стаття Пінчука могла бути пробною кулею з боку нової адміністрації у Вашингтоні. Або, висловлені в ній ідеї за якимось збігом обставин, скажімо так, не надто контрастують з позицією нової американської влади", – вважає Романенко.

За словами Романенка, стратегія України "нічого не робити поки ситуація вирішиться сама собою" себе повністю вичерпала, оскільки змінилися зовнішні умови.

"Реальність є такою, що доки ми вкрай залежні від зовнішніх факторів, доти ми повинні враховувати вплив і наслідки цих факторів на внутрішню ситуацію. І нерозумно ігнорувати можливості, які дозволяють нам бути в грі, тобто доносити нашу позицію до світових гравців. Наприклад, наскільки мені відомо, в Давосі на українському сніданку у Пінчука будуть присутні екс-прем'єр Великобританії Девід Кемерон, Генрі Кісінджер і Роберт Майкл Гейтс. Він же – Боб Гейтс (колишній Міністр оборони США та екс-голова ЦРУ). Так ось, саме Гейтс запропонував Трампу Рекса Тіллерсона на пост голови Держдепу. По суті, за кандидатурою Рекса Тіллерсона на керівника Держдепу США стоять три дуже вагомі фігури в республіканському таборі – Дік Чейні, Кондоліза Райс і Боб Гейтс", – розповів аналітик.

Романенко стверджує, що у той час, коли український політичний бомонд перебуває в напрузі в очікуванні, коли Тіллерсон зайде в крісло глави Держдепу, відмовлятися їхати в Давос на "Український ланч" тільки тому, що це майданчик Пінчука, є маячнею.

На думку експерта, враховуючи провал позиції офіційного Києва на президентських виборах в США, зараз саме час для того, щоб за допомогою неформальної дипломатії намагатися вирівняти ситуацію, поки ще є можливість для маневру.

"Замість цього наші чиновники подумують в Давос не їхати, тому що незрозуміло, як це буде сприйняте нагорі. Чи напередодні "нового Мюнхена" найкраща форма захисту – засунути голову в пісок як страус, сподіваючись, що "раптом пронесе"? Ні, хлопці, не пронесе. Я не сумніваюся, що відносини між Трампом і Путіним через якийсь час ускладняться, але поки у них буде "медовий місяць" для нас дуже важливо, щоб не сталося чергової української біди, коли нас "розпишуть" тільки тому, що ми боїмося сісти в одне крісло з крокодилами, але при цьому віддаємо себе на їх добру волю. Дива не буде, хлопці, поки ми не докладемо титанічних зусиль, не викинемо спочатку з голови поганий інфантилізм, не збудуємо потужну економіку, а з нею міцні армію і флот, щоб менше залежати від волі сильних світу. А поки цього не станеться, нам треба маневрувати у пошуках місця під сонцем", – резюмував Юрій Романенко.

Теги: Україна США Віктор Пінчук
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