Експерт вказав на плачевні наслідки, які чекають на Крим

Через окупацію Росією Крим так і не зуміє стати популярним туристичним місцем, що врешті-решт і призведе до плачевних наслідків.

Таку думку висловив російський фінансист і блогер Слава Рабінович, повідомляє "Апостроф"

"Крим є окупаційним смітником, а не туристичним напрямком. Все це повільно, повільно, повільно, але вірно буде здихати своєю природною смертю", – сказав Рабинович.

У цьому контексті він порівняв Крим з Північним Кіпром, який анексувала Туреччина. На думку Рабиновича, і там, і там, ситуація з туризмом складається не кращим чином.

Читайте також: Курортний несезон: в мережі показали фото пляжів в окупованому Судаку