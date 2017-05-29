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Експерт вказав на плачевні наслідки, які чекають на Крим

21:13, сьогодні 1245 Читать новость на русском
Безлюдні набережні Криму
Безлюдні набережні Криму / Фото з соцмереж

Через окупацію Росією Крим так і не зуміє стати популярним туристичним місцем, що врешті-решт і призведе до плачевних наслідків.

Таку думку висловив російський фінансист і блогер Слава Рабінович, повідомляє "Апостроф"

"Крим є окупаційним смітником, а не туристичним напрямком. Все це повільно, повільно, повільно, але вірно буде здихати своєю природною смертю", – сказав Рабинович.

У цьому контексті він порівняв Крим з Північним Кіпром, який анексувала Туреччина. На думку Рабиновича, і там, і там, ситуація з туризмом складається не кращим чином.

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Теги: Україна Новини Криму Анексія Криму
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