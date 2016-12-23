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Телеканал новин 24 Експерт зробив невтішний прогноз про перемир’я під час свят
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Експерт зробив невтішний прогноз про перемир’я під час свят

09:45, сьогодні 456 Читать новость на русском
Зараз ситуація в зоні АТО далека від стабільності.
Зараз ситуація в зоні АТО далека від стабільності. / Deutsche Welle

Бойовики не зможуть дотримуватися режиму тиші під час Новорічних свят довше 24 годин.

 

Таку думку висловив координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук, пише "Обозреватель".

"Зараз ми бачимо, що ситуація в зоні АТО далека від стабільності. Звичайно, на цей час (з 24 грудня до кінця новорічних свят) може і зменшиться кількість обстрілів, але все одно, думаю, ситуація буде неспокійною. Те, що зараз російські терористичні війська ведуть обстріл по всьому Донбасу, наштовхує на думку, що так званого перемир'я не буде", – переконаний він.

 

За словами Тимчука, виходячи з попереднього досвіду, можна констатувати, що жодне з перемир'я, починаючи з червня 2014 року, не закінчилося нічим хорошим.

У кожному "перемир'ї" російських найманців вистачало максимум на один день. Тому зараз немає жодних підстав вважати, що в цьому році все буде по-іншому,
– вважає експерт.

"Тому що російські війська хочуть показати свою активність, оскільки така політика Кремля. Тому заяви і бажання ватажків "ЛНР" і "ДНР" нічого не значать. Останні нічого самі не вирішують", – відзначає Тимчук.

Нагадаємо, у Мінську учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовилися зупинити вогонь з 24 грудня.

Теги: Україна Політика Війна на Донбасі АТО
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