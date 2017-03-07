Експерти назвали головний колір весни

Фешн-експерти назвали модний колір весни 2017 для будь-якого образу та відтінку шкіри людини.

Про це пишуть на сайті Новое Время.

Фахівці з компанії House of Colour, що займається підбором одягу відповідно кольоротипу зовнішності і особливостей фігури визначили колір весни цього року. Ним виявився базовий червоний – Primary Red.

Головний стиліст компанії Хелен Венейблс повідомила, що колір визначався на базі весняно-літньої колекції відомих брендів, а також відтінок, який можна побачити на королевах street style, провідних світових стилістах, знаменитостях та інших відомих модницях.

Також, за даними Венейблс, базовий червоний цієї весни набирає популярність і в чоловічій моді.

Стиліст відзначила не тільки зростаючу популярність базового червоного, але і його переваги, назвавши цей відтінок одним з небагатьох універсальних кольорів, який підійде будь-якому відтінку шкіри.

Цей колір абсолютно універсальний, хоч і здається зовні трохи агресивним. Всі ми знаємо, що колір, в залежності від кольоротипу зовнішності, може створювати абсолютно різні ефекти – робити нас візуально повніше або стрункіше, доросліше або молодше.

Колір в одязі може, як оживити і освіжити нашу зовнішність, так і зробити загальний образ похмурим і втомленим. Вплив кольору на нашу зовнішність, безумовно, дуже сильний, але базовий червоний підійде абсолютно всім – його можна носити без "побічних ефектів" і виглядати стильно,

– говорить Венейблс.

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