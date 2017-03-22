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Експерти назвали найкращі країни світу: список

10:35, сьогодні 1176 Читать новость на русском
Швейцарія названа кращою країною
Швейцарія названа кращою країною / nland.by

Американське видання U. S. News & World Report назвали найкращі країни світу.

Спільно з Уортонскою школою бізнесу та компанією BAV Consulting вони провели дослідження, в рамках котрого опитали понад 20 тисяч успішних бізнесменів. В групу входили представники еліти та громадяни з 80 найбільш розвинених країн.

Експерти оцінювали економічний добробут країни, рівень політичних та громадянських свобод і якість життя.

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Найкращою країною названа Швейцарія, адже вона відкрита до підприємництва і забезпечує гідний рівень життя своїм громадянам. На другому місці Канада, а третю сходинку посіла Великобританія.

Перша десятка:

Швейцарія

Канада

Велика Британія

Німеччина

Японія

Швеція

США

Австралія

Франція

Норвегія

Україна в рейтингу – на 73 місці з 80.

Теги: LifeStyle Подорожі Рейтинги
Джерело: 24 Канал
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