Експерти назвали найкращі країни світу: список

Американське видання U. S. News & World Report назвали найкращі країни світу.
Спільно з Уортонскою школою бізнесу та компанією BAV Consulting вони провели дослідження, в рамках котрого опитали понад 20 тисяч успішних бізнесменів. В групу входили представники еліти та громадяни з 80 найбільш розвинених країн.
Експерти оцінювали економічний добробут країни, рівень політичних та громадянських свобод і якість життя.
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Найкращою країною названа Швейцарія, адже вона відкрита до підприємництва і забезпечує гідний рівень життя своїм громадянам. На другому місці Канада, а третю сходинку посіла Великобританія.
Перша десятка:
Швейцарія
Канада
Велика Британія
Німеччина
Японія
Швеція
США
Австралія
Франція
Норвегія
Україна в рейтингу – на 73 місці з 80.