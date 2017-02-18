Експерти оголосили бойкот каналу "112 Україна"

В оприлюдненій заяві експерти відзначають численні маніпуляції зі змістом в інтересах олігархічних груп, що стоять за телеканалами. Вони вимагають припинити використовувати їх в якості інструментів впливу на свідомість українців.

Вони не хочуть бути інструментами пропаганди, а тому оголошують бойкот каналу "112 Україна".

На "112 Україна" проблема з менеджментом. Там немає управління, тематичного управління, тематичного планування. Там немає процедур, за якими обираються теми, обираються експерти, визначаються факти. Власне про це ми в заяві й сказали,

– розповів політичний експерт Сергій Дацюк.

Експертів обурює, що замість фахової дискусії в телеефірі, вони вимушені коментувати другорядні теми, як-то прогноз погоди. Тому закликають експертне середовище відмовитися коментувати фейки, скандали та штучну реальність. А від телеканалів вимагають оприлюднити свою редакційну політику і не спотворювати коментарі експертів.

Вони спотворюють позицію експерта за рахунок власних коментарів, нарізок і перемішування на ту позицію, яка власне відповідають позиції замовників каналу. Більшість експертів стикалися з цим на "112 каналі" і на каналі NewsOne і на деяких інших каналах, коли експерт фактично не може повністю окреслити власну позицію,

– прокоментував політолог Андрій Длігач.

"Настільки викривляється все те, що ти хочеш донести. Це все робиться в прямому ефірі і робиться завдяки саме такій праці гостьових редакторів, випускаючих редакторів і журналістів, які виконують там певні накази. Ілюди, які створили "112" – вони потім створили і NewsOne, де те саме робиться. Зараз по чуткам вони роблять третій канал. Тобто йде послідовне захоплення українського телеефіру московським і промосковським дискурсом", – розпові військовий експерт Олексій Арестович.

Впливає на редакційну політику і те, хто володіє каналами. Шеф-редактор "Детектор медіа" Наталія Лігачова на своїй Facebook сторінці зазначає: канали, які підтримують такий формат мають приналежність до "сімї Януковича".

Насправді за деякими каналами стоять не влада і навіть не українські олігархи. А "українські іммігранти", представники колишнього режиму Януковича, що поселились в Росії, і які співпрацюють з Кремлем. І це дуже істотно! Не вказуючи цього, шановні експерти свідомо чи несвідомо, але маніпулюють,

– вважає Лігачова.

У своєму публічному зверненні експерти вимагають, аби телеканал оприлюднив за якими принципами врівноважує інформацію, добирає експертів, формує порядок денний мовлення. Якщо ці вимоги не будуть виконані, експерти закликають й інших колег бойкотувати "112".