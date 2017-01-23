Експерти оцінили найвідоміших політиків Донбасу

Серед політиків Донбасу найбільш відомі голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський та народний депутат Сергій Шахов.

Такий результат опитування серед українських експертів, що проведене Центром дослідження проблем громадянського суспільства.

Велика частина з них зазначає, що їм нецікава активність політиків із Донбасу через велику кількість замовних матеріалів про них у ЗМІ.

Читайте також: Терористи Донбасу не хочуть воювати, замість них залучають неповносправних

Більшість оцінок і більшість асоціацій, які виникають у наших експертів з тими чи іншими політиками Донбасу мають яскраво виражений негативний характер. і чітко кореспондуються з негативними статтями, матеріалами, повідомленнями,

– розповів Директор центру дослідження Віталій Кулик.