15:28
7 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Деколонізація Марсу від Жириновського. Березневе загострення Поклонської
Вєсті Кремля
08:42, сьогодні
Вєсті.UA. Падіння дому Ахметових. Як Насірову
Вєсті.UA
20:17, 6 березня
Квартирні афери: як вберегтись від шахрайства
ЦРУ
08:17, 3 березня
Випуск новин за 14:00: Свідчення Росії в Гаазі. Адвокати Насірова оскаржили вирок
Випуск новин
14:46, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Експерти оцінили шанси України проти Росії в Міжнародному суді

14:16, сьогодні 2845 Читать новость на русском
Українська представниця у гаазькому суді Олена Зеркаль
Українська представниця у гаазькому суді Олена Зеркаль / Новое время

Вже другий день триває Міжнародний суд у Гаазі, де Україна позивається проти Росії.

Експерт-міжнародник Борис Немировський у своїй статті "Україна проти Росії: небезпечна партія в Гаазі" акцентує увагу на тому, що, незважаючи на всю складність судового процесу, в України є шанси на перемогу. Хоча вони і мізерні.

Бруно Сімма, професор юриспруденції у Мюнхенському університеті, який був суддею у гаазькому Міжнародному суді протягом дев'яти років, в свою чергу, підтверджує думки Немировського. Щоправда, Сімма стверджує, що процес визнання Росії винною буде тривалим.

У квітні може бути вирішене питання про тимчасове розпорядження, – вважає він, – за рік буде вирішене питання про повноваження, а ще за півтора роки з'явиться остаточне рішення.

Ще одним доказом того, що Україна може перемогти, є інший прецедент саме у Міжнародному суді. У 1986 році ця судова установа визнала позов Нікарагуа проти США. Тоді суд визнав, що Сполучені Штати порушили міжнародне законодавство, коли втрутились у внутрішні протистояння на стороні нікарагуанських повстанців-контрас проти комуністичного уряду цієї країни. Правда, США і досі не сплатили ніяких штрафів, але для маленької країни це була велика моральна перемога.

Так само і для України "навіть тимчасове розпорядження можна вважати успіхом", стверджує професор Бруно Сімма.

Читайте також: Україна закликає Міжнародний суд змусити Росію відмовитися від фінансування бойовиків

Теги: Політика Україна Гаазький трибунал Україна-Росія Суд Україна - Росія Судді
Джерело: 24 канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
В очікуванні дива: у Львові відкрили резиденцію Святого Миколая
 2 грудня 2016 , 20:23
"Дольче віта": Україна побила усі рекорди з експорту цукру
 28 лютого , 16:37
На Донбасі загинув молодий морський піхотинець
 сьогодні , 14:53
Розумні, сильні та вольові. Видатні українські жінки, що вплинули на історію
 8 березня , 17:30
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук