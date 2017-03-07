Експерти оцінили шанси України проти Росії в Міжнародному суді

Вже другий день триває Міжнародний суд у Гаазі, де Україна позивається проти Росії.

Експерт-міжнародник Борис Немировський у своїй статті "Україна проти Росії: небезпечна партія в Гаазі" акцентує увагу на тому, що, незважаючи на всю складність судового процесу, в України є шанси на перемогу. Хоча вони і мізерні.

Бруно Сімма, професор юриспруденції у Мюнхенському університеті, який був суддею у гаазькому Міжнародному суді протягом дев'яти років, в свою чергу, підтверджує думки Немировського. Щоправда, Сімма стверджує, що процес визнання Росії винною буде тривалим.

У квітні може бути вирішене питання про тимчасове розпорядження, – вважає він, – за рік буде вирішене питання про повноваження, а ще за півтора роки з'явиться остаточне рішення.

Ще одним доказом того, що Україна може перемогти, є інший прецедент саме у Міжнародному суді. У 1986 році ця судова установа визнала позов Нікарагуа проти США. Тоді суд визнав, що Сполучені Штати порушили міжнародне законодавство, коли втрутились у внутрішні протистояння на стороні нікарагуанських повстанців-контрас проти комуністичного уряду цієї країни. Правда, США і досі не сплатили ніяких штрафів, але для маленької країни це була велика моральна перемога.

Так само і для України "навіть тимчасове розпорядження можна вважати успіхом", стверджує професор Бруно Сімма.

Читайте також: Україна закликає Міжнародний суд змусити Росію відмовитися від фінансування бойовиків