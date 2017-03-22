Експерти переконані, що в результаті обшуку в "Київавтодорі" знайдуть мільйонні порушення

Обшуки в офісі "Київавтодору" можуть бути безпосередньо пов'язані з діяльністю колишнього генерального директора цього державного підприємства Олександра Густелєва, який був звільнений після руйнування пішохідної частини Шулявського моста.

Такої думки дійшли експерти з питань транспорту.

Так, В'ячеслав Коновалов переконаний, що з урахуванням стану столичних доріг докази провини Густелєва, який відповідав за них безпосередньо, довго шукати не доведеться.

"Насправді, як і на будь-якого начальника "Київавтодору", будь-який автодорожньої будівельної компанії в Україні, на нього завжди можна знайти компромат і його пред'явити. Всі бачать, які дороги, як економлять на цих дорогах. Всі автодорожники в тій чи іншій мірі винні", – пояснив В'ячеслав Коновалов і додав:

"Я більше ніж упевнений, що в "Київавтодорі" знайдуть мільйонні порушення".

Відносно ситуації з шляхопроводом, який обвалився, експерт зробив висновок, що до аварійного стану цієї конструкції і, як наслідок, звільнення Густелєва, могли привести непомірні корупційні апетити його відомства.

"Проблема цього Шулявського моста саме в тому, що там зіткнулися великі бізнес-інтереси забудовників і чиновників. І вони там на початку 150 мільйонів намалювали, вартість цього моста, якусь там розв'язку придумали додаткову, щоб освоїти побільше грошей", – резюмував Коновалов.

З такою точкою зору погодився і інший експерт з питань транспорту – Олександр Кава.

"Будь-яке звільнення чи призначення - це політичне рішення. Якщо Віталій Володимирович Кличко порахував, що пана Густелєва потрібно звільнити, то це його відповідальність. В принципі, це відповідальність мера, кого призначати, кого прибирати. Те, що міст знаходився в аварійному стані, ця ситуація склалася досить давно, оскільки міст останній раз проходив капітальний ремонт у 1986 році, а побудований в 1964-му. А в 2006-2007-му під мостом було дві пожежі серйозних, через які навіть встановили підтримуючі конструкції", – розповів Кава, підсумувавши:

"У чому може бути вина керівництва "Київавтодору", це в тому, що вони не розробили проекту реконструкції моста і не почали його реалізацію. Тому що за цей час, в принципі, можна було зробити проект".

Нагадаємо, після обвалення пішохідної частини Шулявського моста в КМДА пройшла серія відставок і звільнень. Одним з перших попрощався з посадою гендиректор "Київавтодору" Олександр Густелєв. 22 березня стало відомо, що СБУ спільно з ГПУ провела обшук в офісі "Київавтодору", підозрюючи, що в 2016 році керівництво комунального підприємства вивело на рахунки фіктивних структур близько 300 млн гривень.



Згідно з інформацією прес-центру СБУ, "правоохоронці встановили, що чиновники привласнювали кошти державного та міського бюджетів, виділені на будівництво, експлуатацію, утримання, капітальний і поточний ремонт автодоріг столиці, реконструкцію транспортних вузлів, ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових територій". Слідчі поки що не розкривають імен фігурантів справи, проте в прес-службі СБУ вже заявили, що за наявними у них фактів відкрито кримінальне провадження за статтею № 191 ( "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").