Експерти вітають призначення Григоровича головою Держлісагентства

Прихід у Держлісагентство ефективного топ-менеджера, який вже довів свою спроможність вирішувати кризові ситуації державного масштабу, прискорить реформу лісової галузі та дасть можливість подолати тіньові схеми в цій сфері.

Так прокоментував інформацію про заплановане призначення головою Державного агентства лісових ресурсів України нинішнього глави Держпродкорпорації Олександра Григоровича експерт Вадим Нечитайло.

"Лісова галузь в Україні сьогодні є, мабуть, однією з найбільш складних за рівнем накопичених проблем. Вирішити їх і почати системні зміни неможливо без компетентної людини, яка буде координувати цей процес, – сказав експерт. – Тому закономірно і дуже правильно, що до цієї роботи залучають професіонала з досвідом антикризового управління".

За його словами, за неповний рік роботи Олександра Григоровича в ДПЗКУ з яких лише п’ять місяців – у статусі глави корпорації, її робота була значно оптимізована, покращилися фінансові показники, а також відбулася переорієнтація на співпрацю з невеликими агровиробниками та фермерами.

Як розповів на умовах анонімності представник Мінагрополітики, який курирує корпорацію, тільки завдяки новому керівнику ДПЗКУ змогла відновити стосунки з китайськими партнерами, які знову готові інвестувати в Україну.

"А до того, як Григорович взяв процес під свій контроль йшлося вже про розірвання контракту", – сказав інсайдер.

У Держлісагентстві перед новим топ-менеджером стоять завдання порівняльної складності. За словами Ігоря Гужви, кандидата економічних наук, експерта CMD-Ukraine (Center for market economy development), стан лісових ресурсів в країні стрімко погіршується – найбільшу площу в лісових насадженнях займає молодняк (45,4%) і середньовікові насадження (37,7%), що означає в короткостроковій перспективі різке зменшення пропозиції деревного сировини. Серед інших проблем – відсутність у вітчизняного виробника доступу до сировини, навіть незважаючи на дію мораторію, а також низька ефективність державного сектора в галузі.

"Державне агентство лісових ресурсів України, яке контролює 70% площ лісу в країні може стати маркет-мейкером галузі, – упевнений аналітик Олег Гуменюк. – Поява такого досвідченого керівника як Олександр Григорович однозначно прискорить позитивні зміни в лісовому господарстві".

Нагадаємо, що Кабмін планує призначити головою Держлісагенства Олександра Григоровича замість Христини Юшкевич. Його кандидатура вже погоджена в Мінапк і може бути винесена на найближче засідання уряду.

Довідка

Олександр Григорович народився 10 листопада 1967 в с. Жевалівка, Новоархангельського району Кіровоградської області.

Закінчив Українську сільськогосподарську академію за спеціальністю "механізація сільського господарства". Від лютого 1998 до лютого 2010 обіймав керівні посади у приватних компаніях. У 2010 рр. – Генеральний директор Українського науково-виробничого інженерного центру з охорони праці у сільському господарстві Укрсільгоспохоронпраця.

З квітня 2010 до лютого 2011 – радник Міністра аграрної політики України.

У 2011 р. обіймав посаду заступника Голови Державної інспекції сільського господарства України.

До лютого 2014 був директором Департаменту інженерно-технічного забезпечення та сільськогосподарського машинобудування Міністерства аграрної політики та продовольства України.

5 жовтня 2016 призначений в. о. голови правління ПАТ ДПЗКУ