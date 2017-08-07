Експерти визначили наймодніший відтінок осені

Експерти Інституту кольору Pantone назвали колір, який буде у тренді осіннього сезонну. За словами експертів – це "революційний червоний".

Так, спеціалісти стверджують, що відтінком осіннього сезону 2017 року стане Grenadine – "потужний, самовпевнений і динамічний червоний, з іржавим тоном".

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Фахівці пророкують успіх й більш густому відтінку бордового кольору – Tawny Port.

"Виводячи сім'ю червоних відтінків на нові глибини, Tawny Port елегантний, витончений і смачний", – говорять в Pantone.

Tawny Port

Ще один відтінок, який буде популярним серед модниць – Flame Scarlet.

Flame Scarlet