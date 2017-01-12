Експерти заявили, що жодна реформа в Україні до кінця не вдалась

Такий вердикт сьогодні винесли експерти. Не допомогли навіть іноземні реформатори.

Одна з причин – українська влада замахнулась зробити за 2 роки те, на що Європі знадобилось 40 років. Водночас змінювати своє мислення навіть не починала.

Найбільш провальною реформою експерти називають зміни у системі роботи ЖКГ. Вартість послуг підняли, проте їхня якість не поліпшилась. А от зарплата у менеджерів енергетичних держпідприємств виросла в рази.

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Децентралізація, якою так пишається Гройсман в експертів теж викликає скепсис. Податкові та митні реформи бажаного полегшення бізнесу також не принесли. А прижитись реформам в Україні не дає тотальна корупція. Навіть запровадження е-декларування не зрушило її.

Жодної справи проти власників нажитого нечесним шляхом багатства НАЗК не ініціювало, а НАБУ – не відкрило. А от реформу поліції експерти назвали кращою з гіршого. І хоча разом з корупціонерами з лав правоохоронців вимели професіоналів – поки це єдина зміна з позитивним результатом.