Екс-посол Британії в Україні став послом в ЄС

Колишнього посла Великобританії в Україні та Росії Тімоті Барроу призначили новим послом Британії в Європейському Союзі.

Про це повідомляє ВВС.

Перед цим послом в ЄС був Айван Роджерс, проте він залишив посаду раніше запланованого терміну.

Новий посол відіграватиме грати ключову роль у переговорах про вихід Великобританії з ЄС. При цьому Барроу складно назвати гарячим прихильником Brexit.

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон схвалив таке призначення. Про це свідчить запис у його мікроблозі в Twitter.

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"Фантастично мати Тіма Барроу в якості нового представника Великобританії в ЄС. Блискучий і дуже шанований дипломат...," – написав він.