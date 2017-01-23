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Екс-президент Гамбії втік з усією скарбницею країни

08:17, сьогодні 799 Читать новость на русском
Яхья Джамме
Яхья Джамме / bbc

Понад 11 млн доларів зникли з державної скарбниці Гамбії після від'їзду колишнього президента країни Ях'ї Джамме.

Про це повідомив радник нинішнього президента Адами Берроу, пише ВВС.

Скарбниця фактично порожня. Це підтвердили технічні фахівці міністерства фінансів та центробанку країни,
- цитує його BBC, зауваживши, що не може підтвердити це з незалежних джерел.

За словами радника, тільки за останні два тижні Джамме вивів з країни понад 11 мільйонів доларів.

У суботу екс-президент Гамбії, який займав цю посаду понад 20 років, залишив країну після передачі влади переможцеві виборів Адамі Берроу.

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Очевидці повідомляють, що в вантажний літак, на якому полетів Джамме, було завантажено кілька автомобілів і інші предмети розкоші.

За деякими даними, Джамме зараз в Екваторіальній Гвінеї, проте влада країни не підтверджують цю інформацію.

Нагадаємо, що Збройні сили Сенегалу оголосили про початок військового вторгнення у Гамбію, з якою він межує. А причиною цього стало бажання забезпечення передачі влади переможцю виборів у Гамбії Адаме Барроу.

Згодом стало відомо, що армія Сенегалу тимчасово призупинила напад, аби дати владі "останній шанс" на політичне врегулювання конфлікту.

Додамо, що головний генерал армії Гамбії Осман Баджіє визнав нового президента Адама Барроу.

Вчор колишній президент Гамбії Яхья Джамме втік з країни.

Теги: Україна Політика гроші війна Корупція
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